Ядерная программа Ирана и обогащенный уран 2026: что происходит?

Расскажем, сколько у Ирана обогащенного урана, как происходит обогащение урана и зачем, какой обогащенный уран бывает и что такое оружейный уран, почему США считают, что Ирану нельзя обогащать уран, что можно сделать с обогащенным ураном Ирана, а также какие страны обогащают уран.

С эскалацией военного конфликта между США, Израилем и Ираном вопрос о судьбе иранского обогащенного урана стал центральным элементом любых попыток урегулирования. Стороны заявляют принципиально разные позиции, а технические, правовые и стратегические обстоятельства делают эту проблему одной из самых сложных в современной дипломатии.

Сколько у Ирана обогащенного урана?

В июне прошлого года в ходе 12‑дневной войны удары США были нанесены по трем иранским объектам по обогащению урана: в Фордо, Натанзе и Исфахане. Согласно заявлениям американской стороны, эти установки были "уничтожены". Тем не менее, основная часть накопленного материала, как считается, не была уничтожена физически, а находится под землей - под завалами поврежденных сооружений. Это обстоятельство имеет первостепенное значение для США, поскольку даже после масштабных бомбардировок оставшаяся инфраструктура и урановый запас способны обеспечить быстрое восстановление обогатительных мощностей.

По данным МАГАТЭ, на момент начала боевых действий в стране насчитывалось около 440 кг урана, обогащенного до 60%. Этот объем и эта степень обогащения стали одним из главных камней преткновения в переговорах о долгосрочном мирном урегулировании между Вашингтоном и Тегераном.

Этот материал преимущественно находится в виде гексафторида урана в небольших стандартных баллонах. Хотя точные послевоенные цифры остаются предметом закрытых обсуждений, все стороны исходят из того, что значительная часть запаса сохранилась, а само вещество по‑прежнему находится под землей, вблизи бывших обогатительных заводов.

Как происходит обогащение урана?

Природный уран состоит преимущественно из двух изотопов: около 99,3% составляет U‑238, и лишь 0,7% - U‑235. Ключевым для ядерных технологий является именно U‑235, так как он способен поддерживать цепную реакцию деления. Обогащением называют процесс повышения концентрации U‑235. Сначала добытую руду перерабатывают в концентрат, известный как желтый кек. Затем его превращают в тетрафторид урана, а после - в гексафторид урана. Последний при слабом нагреве переходит в газообразное состояние, пригодное для подачи в центрифуги.

Центрифуги вращаются с очень высокой скоростью, создавая центробежную силу, которая оттесняет более тяжёлые молекулы с U‑238 к стенкам, тогда как более легкий U‑235 концентрируется в центре и собирается. Одна центрифуга дает лишь небольшое разделение, поэтому их объединяют в каскады - последовательности, через которые газ проходит многократно, пока не будет достигнут требуемый уровень обогащения.

Какой обогащенный уран бывает и что такое оружейный уран?

Обогащение урана классифицируют по процентному содержанию U‑235:

Менее 20% (низкообогащенный уран, НОУ) - стандартное топливо для большинства АЭС (3-5%) и для некоторых современных реакторов (5-19,9%);

Более 20% (высокообогащенный уран, ВОУ) - используется в исследовательских реакторах (20-85%) и для военных целей;

Выше 90% (оружейный уран) - необходим для создания большинства типов ядерных боезарядов;

93-97% (уран для флотских реакторов) - применяется на подводных лодках и авианосцах.

Порог в 60%, достигнутый Ираном еще до войны, критичен потому, что дальнейшее обогащение до оружейного уровня требует значительно меньших усилий, чем все предыдущие этапы. Если для перехода от природного урана к 60% обогащению необходимы годы работы тысяч центрифуг, то дообогащение от 60% до 90% может быть выполнено на относительно компактном оборудовании за несколько недель. По оценкам специалистов, речь может идти всего о 4-5 неделях работы ограниченного числа машин.

Зачем обогащать уран?

В мирных целях обогащение урана - это технологический процесс, превращающий природный материал в источник энергии и изотопов для медицины. Подавляющее большинство энергетических реакторов в мире работает на уране, обогащенном до 3-5% по урану‑235. Природный 0,7% уран может использоваться лишь в нескольких типах реакторов, остальным требуется повышенная концентрация делящегося изотопа. Без обогащения запустить стандартный легководный реактор технически невозможно. Исследовательские реакторы (20-85% урана‑235) применяются для испытания материалов, нейтронной физики и наработки медицинских изотопов для диагностики и лечения рака. Реакторы подводных лодок и авианосцев используют уран, обогащенный до 93-97%, что позволяет компактной активной зоне работать без перезагрузки десятилетиями.

Почему в США считают, что Ирану нельзя обогащать уран?

Наличие 440 кг урана, обогащенного до 60%, остается центральной точкой дипломатического конфликта. США заявляют, что не допустят сохранения этого запаса у Ирана из-за угрозы создания ядерного оружия. Со стороны Вашингтона звучали заявления о намерении изъять материал и впоследствии уничтожить его. В свою очередь, верховный лидер Ирана выпустил директиву, запрещающую вывоз обогащенного урана за пределы страны. Появившиеся утечки со ссылкой на высокопоставленные иранские источники подтвердили, что внутри иранского руководства существует консенсус о недопустимости передачи запаса иностранной державе, особенно США. Вместе с тем, Тегеран ранее давал понять, что готов обсуждать передачу запаса только третьей стороне, но не США. Иранские официальные лица признали наличие тупика по вопросу обогащенного материала и сообщали о решении временно отложить его обсуждение до более поздних стадий диалога.

Что можно сделать с обогащенным ураном Ирана?

Вывоз в США - вариант, неприемлемый для Ирана;

Передача третьей стране - формула, которую Иран на довоенных консультациях был готов рассматривать, но которая сейчас осложнена внутриполитическими ограничениями;

Даунблендинг - снижение степени обогащения путем смешивания с обедненным ураном до уровня ниже 20% или даже до реакторных 3-4%. Этот вариант оставляет материал в стране, но лишает его оружейного потенциала;

Переработка в топливо - изготовление топливных таблеток для энергетических реакторов, что также делает материал непригодным для военных целей без нового цикла сложной переработки.

К тому же гексафторид урана - чрезвычайно опасное химическое соединение. При контакте с влагой воздуха он образует токсичные и коррозионно-активные фторидные соединения, опасные для дыхания и кожи. Поэтому транспортировка обогащенного урана требует строжайших мер безопасности. Согласно протоколам МАГАТЭ, обогащенный гексафторид урана перевозится в специальных контейнерах типа 30B - стандартизированных стальных цилиндрах, сконструированных так, чтобы выдерживать высокое давление и нагрев. Их размер намеренно ограничен для предотвращения достижения критичности - неуправляемой цепной реакции с быстрым высвобождением энергии и радиации.

Что такое даунблендинг?

Даунблендинг представляет собой необратимый процесс смешивания высокообогащенного урана с обедненным ураном (в котором содержание U‑235 менее 0,3%). В результате общая концентрация изотопа U‑235 снижается. В случае Ирана речь идет о разбавлении 60% материала до уровня порядка 3-4%, что соответствует стандартному реакторному топливу. С технической точки зрения, такой процесс осуществим под наблюдением и при инспекциях МАГАТЭ и полностью исключает быстрое возвращение к оружейному потенциалу.

Иран уже выдвигал предложение о даунблендинге в ходе неформальных консультаций в Женеве в феврале этого года, за два дня до начала боевых действий. Хотя последующая эскалация заморозила эти обсуждения, экспертные круги продолжают рассматривать даунблендинг как реалистичную развязку ядерного узла в случае возобновления полноценных переговоров.

Какие страны обогащают уран?

Круг государств, владеющих промышленным обогащением урана, относительно узок. Среди них - Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия, Нидерланды, Япония, Бразилия, Иран, Пакистан, Индия и Северная Корея. Ряд стран, например Аргентина, располагают ограниченными мощностями для исследовательских нужд. При этом далеко не все из них обладают масштабной ядерной программой: Бразилия, Япония, Германия, Нидерланды осуществляют обогащение исключительно в мирных целях и под гарантиями МАГАТЭ.

В целом, круг государств, реально осуществляющих обогащение урана, ограничен примерно полутора десятками стран, причем только часть из них делает это в промышленных объемах. При этом подавляющее большинство мирового рынка обогатительных услуг для АЭС обеспечивают четыре основных поставщика: Россия, Китай, европейский консорциум Urenco (Великобритания, Нидерланды, Германия) и Франция (Orano). При этом крупнейшим в мире производителем природного урана остается Казахстан.