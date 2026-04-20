Почему США и Иран никак не могут договориться о ядерной сделке?

Что такое СВПД и почему Трамп вышел из ядерной сделки, какую сделку хочет заключить Трамп с Ираном, чего хочет Иран от ядерного соглашения, каковы результаты переговоров Ирана и США, когда закончится перемирие между Ираном и США, а также заключат ли США и Иран мирное соглашение.

Что такое СВПД и почему Трамп вышел из ядерной сделки?

История нынешнего противостояния во многом уходит корнями в соглашение, которое было призвано полностью снять с повестки дня иранский ядерный вопрос. В середине 2015 года Иран достиг договоренности с ЕС и шестью мировыми державами - Китаем, Францией, Россией, Великобританией, США и Германией. Этот документ, получивший название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагал, что указанные государства отменят международные экономические санкции и позволят Ирану шире участвовать в мировой экономике.

Взамен Тегеран брал на себя обязательства, которые должны были сделать невозможным создание ядерного оружия. Запасы обогащенного урана сокращались примерно на 98% - до уровня менее 300 кг. Уровень обогащения урана ограничивался 3,67%, что значительно ниже оружейного порога в 90%, но достаточно для гражданских целей, например, для производства электроэнергии. Количество центрифуг для обогащения урана сокращалось с примерно 20 тысяч до 6 тысяч, причем разрешалось использовать только машины старшего поколения, размещенные на двух объектах, которые подлежали международному мониторингу. Сделка также предусматривала реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке для предотвращения производства плутония и вводила один из самых строгих режимов инспекций, когда-либо осуществляющихся МАГАТЭ.

В 2018 году Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел США из СВПД, несмотря на то, что МАГАТЭ и американские разведывательные службы подтверждали полное соблюдение Ираном всех условий соглашения. Трамп назвал СВПД худшей сделкой в истории, утверждая, что она представляет собой "гарантированную дорогу к ядерному оружию". После выхода из соглашения Белый дом вновь ввел разрушительные экономические санкции против Исламской Республики, стремясь заставить Тегеран вернуться за стол переговоров на более жестких условиях.

С середины 2019 года ИРИ стала постепенно отказываться от ограничений, предусмотренных СВПД. В ноябре 2024 года Тегеран заявил об активации "усовершенствованных" центрифуг, а МАГАТЭ подтвердило планы по установке более 6 тысяч новых машин для обогащения урана. К началу 2026 года, по оценкам МАГАТЭ, Иран располагал примерно 440 кг урана, обогащенного до 60%. Хотя это и ниже оружейного уровня, такой запас находится всего в одном техническом шаге от 90% чистоты, необходимой для создания атомного оружия. По оценкам агентства, этого количества достаточно для производства до десяти ядерных боезарядов, если будет принято соответствующее политическое решение.

Какую сделку хочет заключить Трамп с Ираном?

В преддверии переговоров в Исламабаде президент Трамп неоднократно заявлял, что новая сделка с Ираном будет "гораздо лучше" СВПД. Американский лидер подчеркивал, что его администрация стремится заключить соглашение, которое гарантирует мир, безопасность и стабильность не только для Израиля и Ближнего Востока, но и для Европы и Америки. Ключевая задача, по его словам, остается прежней - не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

Однако требования, выдвинутые американской стороной на переговорах, оказались значительно шире и жестче, чем условия СВПД. Согласно информации из различных источников, США настаивали на полном прекращении обогащения урана Ираном на срок 20 лет, демонтаже всех крупных объектов по обогащению, а также на передаче всего имеющегося высокообогащенного урана под контроль США.

Помимо ядерного досье, Вашингтон выдвинул ряд дополнительных требований:

Они включали введение жестких ограничений на программу баллистических ракет Ирана, что не предусматривалось СВПД; Также Белый дом требовал от Тегерана прекратить поддержку своих негосударственных союзников на Ближнем Востоке - в первую очередь ливанской "Хезболлы", йеменских хуситов и ряда группировок в Ираке; Еще одним ключевым пунктом стало требование полного открытия Ормузского пролива для свободного судоходства без взимания каких-либо пошлин.

При этом на переговорах позиция Вашингтона не была абсолютно монолитной. Отмечалось, что Трамп высказывал идею о возможности совместного с Ираном контроля над Ормузским проливом, что заметно расходилось с официальными требованиями США и могло вызвать недовольство региональных союзников. Тем не менее, центральными "красными линиями" американской делегации оставались гарантии того, что Иран никогда не получит ядерное оружие, и создание механизмов, которые сделали бы такое развитие событий невозможным в будущем.

Чего хочет Иран от ядерного соглашения?

Позиция Тегерана на переговорах была и остается принципиально иной. Иран категорически отверг требование о полном прекращении обогащения урана, настаивая на своем неотъемлемом праве на развитие мирной ядерной энергетики в соответствии со Статьей IV ДНЯО, участником которого страна является с 1970 года. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что никто не давал администрации США права лишать ИРИ возможности развивать ядерную энергетику, и потребовал равного отношения ко всем государствам на основе справедливости.

В ответ на американское предложение о 20-летнем моратории на обогащение урана иранская сторона, по данным источников, выдвинула альтернативный вариант - значительно более короткий и четко ограниченный по времени срок, предположительно, не превышающий пяти лет. Тегеран также заявил, что не намерен передавать свои запасы обогащенного урана Вашингтону, назвав подобные сценарии неприемлемыми. Вместо этого власти Исламской Республики выразили готовность лишь к "контролируемому процессу разведения" этого материала.

По другим вопросам позиция Ирана была не менее твердой. Ракетная программа и поддержка региональных союзников были объявлены вопросами, не подлежащими обсуждению. Контроль над Ормузским проливом, который находится в территориальных водах Ирана и Омана, Тегеран считает своим суверенным правом. Иран настаивает на том, что только он вправе определять условия прохода судов через этот стратегический водный путь, и даже рассматривает возможность законодательного закрепления этого права. Иранские официальные лица неоднократно подчеркивали, что не приемлют переговоры под угрозой применения силы, обвиняя Вашингтон в стремлении превратить стол переговоров в "стол капитуляции".

Каковы результаты переговоров Ирана и США?

Первый раунд прямых переговоров между США и Ираном, состоявшийся 11-12 апреля в столице Пакистана, стал первым контактом такого высокого уровня между двумя странами за последние десятилетия. Американскую делегацию возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс, иранскую - спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Переговоры, проходившие в отеле Serena в Исламабаде, длились почти сутки, но завершились без прорыва.

В ходе дискуссий стороны обсуждали широкий круг вопросов: ядерную программу Ирана, контроль над Ормузским проливом, снятие международных санкций, разблокировку замороженных иранских активов, а также вопрос о распространении режима прекращения огня на Ливан. Несмотря на то, что по некоторым техническим вопросам был достигнут определенный прогресс - в частности, обсуждались меры по деэскалации в Персидском заливе и гуманитарный доступ, - ключевые разногласия преодолеть не удалось.

Главным камнем преткновения, по многочисленным свидетельствам, стал именно ядерный вопрос. Американская сторона настаивала на 20-летнем моратории на обогащение урана, в то время как Иран предлагал значительно более короткий срок. Кроме того, США требовали вывоза всех запасов высокообогащенного урана из Ирана, что Тегеран категорически отвергал;

Вторым критическим пунктом разногласий стал Ормузский пролив: Иран отверг предложения США о международном контроле за транзитом, настаивая на полном суверенном контроле над водным путем;

Третьим спорным вопросом стал Ливан. Иран требовал немедленного прекращения израильских военных операций против "Хезболлы", в то время как США утверждали, что этот вопрос выходит за рамки двустороннего перемирия.

В итоге, после того как Вэнс обвинил иранскую сторону в неготовности к разумным компромиссам и покинул Исламабад, переговоры были прерваны.

В чем причина запрета Ирану обогащения урана?

Спор о продолжительности моратория на обогащение урана - 20 лет против максимум пяти - стал принципиальным вопросом, отражающим коренные различия в подходах сторон. Для США максимально длительный срок, в течение которого Иран не сможет обогащать уран, является гарантией того, что процесс создания ядерного оружия не будет возобновлен в обозримом будущем. Чем дольше длится пауза, тем сложнее впоследствии перезапустить обогатительную инфраструктуру и наверстать упущенное. Кроме того, для администрации Трампа заключение сделки на таких условиях стало бы подтверждением заявленного превосходства нового соглашения над СВПД, в котором ограничения были установлены на 10-15 лет.

Для Ирана, напротив, принятие 20-летнего моратория означало бы фактический отказ от суверенного права на развитие ядерных технологий на целое поколение. Тегеран рассматривает это как неприемлемую уступку, особенно в условиях, когда доверие к долгосрочным обязательствам США было подорвано односторонним выходом из СВПД в 2018 году. Иранская сторона, по-видимому, стремится сохранить за собой возможность вернуться к обогащению в обозримой перспективе, рассматривая это как важный элемент национального суверенитета и стратегического сдерживания.

Кто контролирует Ормузский пролив?

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Аравийским морем, является одним из важнейших стратегических водных путей в мире. До начала конфликта через него проходила почти четверть мировых поставок нефти и СПГ. С началом боевых действий Иран фактически закрыл пролив для судоходства, запретив транзит и, по сообщениям, установив морские мины. Объемы судоходства сократились на 95%.

В ответ на это США 13 апреля ввели собственную военно-морскую блокаду иранских портов. Центком ВС США объявило, что блокада будет применяться ко всем морским судам, входящим в иранские порты и выходящим из них, при этом свобода судоходства для судов, следующих в порты других стран, не ограничивается.

При этом Иран рассматривает его как часть своих территориальных вод и настаивает на суверенном праве контролировать проход судов, включая возможность взимания пошлин. США, со своей стороны, требуют полной свободы навигации и открытия пролива без каких-либо условий. Этот спор имеет не только двустороннее, но и глобальное измерение, поскольку затрагивает интересы всех стран, зависящих от поставок энергоносителей через этот маршрут.

Когда закончится перемирие между Ираном и США?

Двухнедельное прекращение огня, объявленное президентом Трампом 8 апреля, было призвано создать условия для дипломатического урегулирования конфликта. Срок его действия истекает в среду, 22 апреля, в 20:00 по вашингтонскому времени (03:30 в Тегеране и 03:00 в Москве в четверг, 23 апреля).

Глава Белого дома заявил, что не хотел бы продлевать перемирие, если соглашение не будет достигнуто, но и что "плохую сделку" он также заключать не намерен. При этом Трамп неоднократно угрожал, что в случае провала переговоров последует возобновление бомбардировок.

Несмотря на провал первого раунда, дипломатические усилия не прекращаются. Пакистан при поддержке Египта и Турции продолжает посредническую миссию, пытаясь организовать второй раунд переговоров. Источники сообщают, что США и Иран сигнализировали о готовности к новым контактам. Верховное руководство Ирана дало неофициальное согласие на продолжение диалога, и делегация США готовится к вылету в Исламабад. По последним данным переговоры могут произойти утром 22 апреля.

Заключат ли США и Иран мирное соглашение?

Стороны находятся в крайне сложной переговорной ситуации, где компромисс по ключевым вопросам представляется труднодостижимым. Иран вряд ли откажется от своей ракетной программы, не прекратит поддержку региональных союзников и почти наверняка не согласится на нулевое обогащение урана. США, в свою очередь, продолжают настаивать на максимальных уступках, одновременно используя инструменты военного и экономического давления, включая блокаду и санкции.

Тем не менее определенные возможности для компромисса все же существуют. Стороны могут договориться о пороговых значениях обогащения и временных мораториях. Экономические стимулы - быстрый доступ к замороженным активам и снятие санкций - остаются центральным элементом любого потенциального соглашения.

Наиболее вероятным сценарием в краткосрочной перспективе представляется не заключение всеобъемлющего мирного договора, а продление режима прекращения огня, что дало бы дипломатии дополнительное время. Однако даже такая пауза была бы хрупкой и нестабильной: пока продолжается военно-морское противостояние и обмен взаимными обвинениями, риск военной эскалации, в том числе непреднамеренной, остается чрезвычайно высоким. Если же перемирие рухнет окончательно, возобновление полномасштабных боевых действий может привести к дальнейшей дестабилизации всего Ближневосточного региона.