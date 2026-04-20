Пашинян: разморозки членства Армении в ОДКБ не планируется

Армения не будет активизировать работу в рамках ОДКБ, это прописано в предвыборной программе, сообщил премьер республики. По его словам, решение о выходе из ОДКБ Армения примет по ситуации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал на брифинге в четверг, что планов по разморозке участия республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет, Ереван будет действовать по ситуации.

"В нашей предвыборной программе четко прописано, что мы не будем предпринимать конкретных шагов по активизации работы в ОДКБ. То есть разморозка не предвидится. Де-юре или де-факто мы выйдем из ОДКБ или нет - это другой разговор, не могу сказать. Будем действовать согласно ситуации"

– Никол Пашинян

Напомним, в Армении 7 июня планируется провести досрочные парламентские выборы. Пашинян утвержден кандидатом на пост премьер-министра от партии "Гражданский договор".