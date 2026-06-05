Йеменские хуситы запретили судоходство Израиля в Красном море

Хуситы решили перекрыть судоходство Израиля в Красном море. Все суда, связанные с Израилем, будут считаться военными целями.

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) объявили о нанесении удара по Израилю и закрытии Красного моря для израильского судоходства.

В заявлении вооруженных сил хуситов говорится, что был выполнен запуск ракет по важным целям в районе Тель-Авива, отмечается, что ракеты достигли своих целей.

Также хуситы заявили о закрытии Красного моря для Израиля.

"Мы объявляем о полном запрете... (израильского - ред.) судоходства в Красном море. Мы считаем, что все передвижения противника становятся военной целью для наших вооруженных сил с момента публикации этого заявления"

– заявление хуситов

Напомним, Красное море на севере соединяется со Средиземным морем Суэцким каналом, а на юге соединяется с Аденским заливом и Индийским океаном Баб-эль-Мандебским проливом, который в основном контролируется Йеменом.