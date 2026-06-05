Вестник Кавказа

Израиль нанес удары по военным объектам в Иране – Иран ответил

Израиль нанес удары по военным объектам в Иране – Иран ответил
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Военные Израиля минувшей ночью совершили атаку на Иран, целью стали военные объекты в центре и на западе Исламской Республики. Затем Иран выполнил ответный обстрел.

В ночь на понедельник ВВС Израиля нанесли удары по Ирану, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Согласно сообщению ЦАХАЛ, целью воздушной атаки стали военные объекты в западных и центральных районах Ирана. исламской республики.

Axios со ссылкой на американского чиновника отмечает, что удары носили "относительно ограниченный" характер.

Затем в армии Израиля сообщили о ракетном обстреле со стороны Ирана. Воздушная тревога сработала в центре и на юге Израиля, в том числе в районе аэропорта Бен-Гурион. Была задействована система ПВО.

Накануне Иран совершил атаку северных районов Израиля, что стало следствием ударов ЦАХАЛ по Дахии – южному пригороду Бейрута.

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