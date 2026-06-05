Трамп убедил Нетаньяху отказаться от ударов по Ирану – СМИ

Нетаньяху уступил Трампу и согласился не атаковать Иран и дать время для заключения сделки, сообщает Axios. Ранее Иран провел обстрел Израиля на фоне ударов по Дахии в Ливане.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился не наносить ударов по Ирану, чтобы дать Вашингтону заключить сделку, пишет со ссылкой на источники Axios.

Сообщается, что поначалу Нетаньяху не соглашался отложить удары по Ирану, но затем уступил Трампу.

"Мы считаем, что президент выиграл время. Он был очень решителен в заявлениях о близости соглашения с Ираном. Думаю, в ближайшее время мы не увидим ударов Израиля в ответ"

– собеседник Axios

Ранее американский лидер заявил, что Израиль будет вынужден принять любое соглашение между США и Ираном.

Согласие Израиля не атаковать Иран не отменяет атак по Ливану. Официальный представитель армии Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин прокомментировал атаку Ирана на север Израиля, ставший ответом на израильский удар по району Дахия (пригород Бейрута), где, по данным Израиля, базируется "Хезболла".

"Мы атаковали Дахию из-за непрекращающихся обстрелов северных населенных пунктов Израиля со стороны "Хезболла". Армия обороны Израиля продолжит действовать по всему Ливану"

– Дефрин

Он также назвал ракетный удар со стороны Ирана "серьезной ошибкой", подчеркнув, что израильская армия была готова к подобному развитию событий.

По его словам, силы ПВО развернуты по всей стране и готовы к оборонительным и наступательным действиям.