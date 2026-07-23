Вестник Кавказа

Глава ОПЕК заявил о надежности производителей нефти в странах Персидского залива

Глава ОПЕК заявил о надежности производителей нефти в странах Персидского залива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс опроверг заявление главы МЭА Фатиха Бироля о якобы ненадежности поставщиков нефти из государств Персидского залива.

Производители нефти, добываемой в странах Персидского залива, остаются надежными поставщиками "черного золота", соответствующее заявление сделал генсекретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс.

Таким образом генсек картеля опроверг слова главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, ранее выразившего мнение, что экспортеры нефти из стран Персидского залива должны будут вернуть себе репутацию надежных партнеров.

Хайсам аль-Гайс охарактеризовал заявление Фатиха Бироля как оценочное.

Он пояснил, что прозвучавшие из уст главы МЭА сомнения в надежности нефтепроизводителей спустя несколько месяцев после энергокризиса могут повлечь за собой отрицательные последствия, среди которых самые тяжелые заключаются во влиянии на инвестиции в отрасль.

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