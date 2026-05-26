Президенты России и Азербайджана поздравили лидера Узбекистана с днем рождения

Владимир Путин и Ильхам Алиев поздравили Шавката Мирзиеева с днем рождения, пожелав лидеру Узбекистана здоровья, благополучия и успехов на посту главы государства.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев направили поздравительные послания в адрес лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева, который сегодня отмечает день рождения.

Глава РФ отметил социально-экономические успехи Узбекистана при президентстве Мирзиеева, а также рост внешнеполитического влияния страны. Путин подчеркнул вклад Мирзиеева в развитие отношений между Москвой и Ташкентом. Президент России пожелал главе центральноазиатской республики крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Ильхам Алиев в ходе телефонного звонка пожелал Шавкату Мирзиееву долгих лет жизни, а также новых свершений на посту главы государства. Стороны подчеркнули важность развития стратегического партнерства Баку и Ташкента.

Отметим, что 24 июля президенту Узбекистана исполняется 69 лет. Пост главы государства Мирзиеев занимает с 2016 года.