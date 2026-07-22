МИД Ирана призвал мировое сообщество отказаться от содействия США

Глава МИД ИРИ пригрозил лидерам мировых стран, так или иначе участвующим в агрессии Вашингтона против Тегерана, и заявил, что в таком случае они могут стать законной целью Исламской Республики.

Любое государство, принимающее участие в войне США против Ирана на стороне Вашингтона, станет законной целью для иранских вооруженных сил, такое заявление сделал министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

Об этом он сообщил в ходе выступления на заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Чолпон-Ате.

По его словам, это будет касаться также тех стран, которые предоставляют свою территорию для проявления американской агрессии.

"Иран заявляет, что любое участие, сотрудничество или содействие в совершении агрессии против Ирана повлечет за собой международную ответственность для соответствующих сторон"

– Аббас Аракчи

Как подчеркнул глава иранского внешнеполитического ведомства, Тегеран имеет полное право принимать все необходимые меры в рамках самообороны, поэтому может рассматривать любую страну, участвующую в конфликте на стороне США, как законную военную цель.

Иран "подтверждает свою твердую решимость защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность страны", обозначил Аракчи.

Также глава МИД ИРИ призвал стран-участниц ШОС быть более сплоченными и обратил внимание на необходимость укреплять сотрудничество в рамках Организации.

"Безопасное, стабильное и справедливое будущее может быть достигнуто только тогда, когда все мы единым голосом будем защищать верховенство закона, равенство государств, уважение к суверенитету стран и достоинству народов"

– Аббас Аракчи

Важно, чтобы "агрессия заменяла дипломатию, сила заменяла право, а двойные стандарты заменяли справедливость", отметил он.