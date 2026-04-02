Вестник Кавказа

Объект Amazon на Ближнем Востоке попал под удар Ирана

Карта Бахрейна
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Иран поразил центр обработки данных компании Amazon. В результате этой атаки объект был уничтожен, сообщает КСИР.

Военные Ирана атаковали на Ближнем Востоке центр обработки данных американской компании Amazon. Об этом сказано в сообщении, распространенном 24 июля Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Иран.

В пресс-службе иранских военных отметили, что в результате совершенной атаки данный объект был уничтожен.

"Силы КСИР нанесли удар и уничтожили здание разведывательного центра обработки данных американской компании Amazon, которая играет важную роль в предоставлении разведывательной поддержки американской армии, убивающей детей"

– КСИР

Власти Бахрейна и руководство компании Amazon пока никак не отреагировали на произошедшее.

По данным КСИР, 21 июля иранские военные нанесли крылатыми ракетами удары по этому центру данных. Как отмечалось, в ходе той атаки дата-центр получил значительный ущерб.

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