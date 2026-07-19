РФ и Казахстан подписали меморандумы о расширении торговли

Представители РФ и Казахстана подписали ряд двусторонних меморандумов для укрепления торгово-экономических связей и наращивания поставок агропромышленной продукции.

Россия и Казахстан заключили меморандумы о расширении торгово-экономических связей и взаимном сотрудничестве в сфере поставок агропродукции. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ.

Заместитель главы ведомства Владимир Ильичев отметил, что совместная системная работа двух стран позволяет полнее раскрыть промышленный потенциал регионов, обеспечить стабильные поставки сельхозпродукции, расширить экспорт и создать новые рабочие места.

По данным министерства, за первые пять месяцев 2026 года российский экспорт в Казахстан вырос на 17,5%, а импорт увеличился на 9,8%. По итогам 2025 года прямые иностранные инвестиции РФ в республике составили $2,8 млрд.

В ведомстве добавили, что при участии российского бизнеса в соседней стране сейчас реализуется свыше 70 инвестиционных инициатив, охватывающих такие сферы, как металлургия, энергетика, химическая промышленность и агропромышленный комплекс.