Блэкаут в Грузии: свет вернулся в крупные города

В полночь в Грузии внезапно произошел блэкаут – по всей стране прекратилась подача электричества. Сразу после этого начались восстановительные работы, к двум часам ночи свет вернулся во все крупные города страны.

В Грузии этой ночью возобновили подачу электроэнергии в крупных городах, говорится в сообщении "Грузинской государственной электросистеме" (Georgian State Electrosystem - GSE).

"В крупных городах электроснабжение полностью восстановлено"

– GSE

Напомним, примерно в 00:10 по всей территории Грузии внезапно прекратилась подача электроэнергии.

Поэтапное восстановление подачи электроэнергии стартовало сразу же, примерно через час свет вернулся в большую часть Тбилиси, а также в регион Мцхета-Мтианети, затем восстановление подачи электроэнергии продолжилось в других городах.

Проводится расследование причин масштабной аварии.