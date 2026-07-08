Вестник Кавказа

В горах Ингушетии восстановили две мечети

В горах Ингушетии восстановили две мечети
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Две мечети XIX века были восстановлены в Ингушетии в комплексе Цори. Церемония открытия состоится в конце месяца.

В Ингушетии отреставрировали две мечети в историческом башенно-замковом комплексе Цори, об этом рассказал представитель совета старейшин родового общества Цори Умар Цуроев.

Раннеисламские каменные мечети были возведены в XIX веке, это пятничная джума-мечеть и вторая коллективная мечеть. Они построены в традиционном арабском стиле и напоминают мечети в Медине.

"Объекты, разрушенные в годы депортации ингушского народа, вновь обрели свой исторический облик"

– Умар Цуроев

В восстановлении мечетей приняли участие все 84 фамилии из родового объединения Цори. Реставрацию проводили специалисты школы "Наследие".

Также был восстановлен древний склеп, проведена консервация двух усыпальниц.

В конце июля планируется провести торжественное открытие восстановленных объектов, добавил он, передает "Интерфакс".

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