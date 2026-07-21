Ван И и Марко Рубио обсудили конфликт США и Ирана

Пекин и Вашингтон обсудили войну США и Ирана, а также дипломатию. Кроме того, затронут вопрос предстоящего визита Си Цзиньпина в США.

Главы дипведомств КНР и США Ван И и Марко Рубио провели переговоры в Маниле. Стороны обсудили детали предстоящего визита председателя КНР Си Цзиньпина в США, а также иранскую войну.

Стороны также затронули ситуацию с Ормузским проливом. Пекин подчеркнул, что не поддерживает ограничения транзита через международные торговые маршруты, а также введение платы за пропуск судов.

Главы дипведомств также коснулись вопросов развития сотрудничества между США и Китаем.

"Сейчас нам нужно определить, какие именно это области, чтобы заложить основу для очень позитивного визита. Мы много говорили об этом"

– Марко Рубио

Дипломаты подчеркнули важность соблюдения договоренностей между лидерами двух стран, а также устранения препятствий в рамках диалога между Пекином и Вашингтоном.