Вестник Кавказа

Ван И и Марко Рубио обсудили конфликт США и Ирана

Ван И и Марко Рубио обсудили конфликт США и Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пекин и Вашингтон обсудили войну США и Ирана, а также дипломатию. Кроме того, затронут вопрос предстоящего визита Си Цзиньпина в США.

Главы дипведомств КНР и США Ван И и Марко Рубио провели переговоры в Маниле. Стороны обсудили детали предстоящего визита председателя КНР Си Цзиньпина в США, а также иранскую войну. 

Стороны также затронули ситуацию с Ормузским проливом. Пекин подчеркнул, что не поддерживает ограничения транзита через международные торговые маршруты, а также введение платы за пропуск судов. 

Главы дипведомств также коснулись вопросов развития сотрудничества между США и Китаем. 

"Сейчас нам нужно определить, какие именно это области, чтобы заложить основу для очень позитивного визита. Мы много говорили об этом"

– Марко Рубио 

Дипломаты подчеркнули важность соблюдения договоренностей между лидерами двух стран, а также устранения препятствий в рамках диалога между Пекином и Вашингтоном.

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