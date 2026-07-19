Терминалы КТК прекратили прием казахстанской нефти - СМИ

Опасаясь очередных атак на танкеры, Каспийский трубопроводный консорциум полностью прекратил на своих терминалах под Новороссийском прием нефти из Казахстана.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных добывающих компаний, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода, заявила о полном прекращении приема казахстанской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Причина такого решения – атаки БПЛА, проведенные на танкеры, поставляющие "черное золото" на ее терминалы, к тому же нефтехранилища терминала полностью заполнены, говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.

МИД Казахстана ранее осудил атаки на танкеры на морском терминале КТК как недопустимое посягательство на экономические интересы страны, а также как целенаправленные действия по дестабилизации законной международной торговли, призвав страны-партнеры последовать его примеру, говорится в сообщении ведомства.

Ранее на терминалах уже приостанавливали погрузку казахстанской нефти, хотя во время атак их выносные причалы повреждений не получили, добавили в ведомстве.

Напомним, в КТК поступает нефть в основном с месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей, где оно загружается на танкеры для отправки на мировые рынки.