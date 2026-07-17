Казахстан осудил атаки на танкеры на терминале КТК

Министерство иностранных дел Казахстана выступило с заявлением, в котором жестко осудило удары по танкерам, перевозящим нефть Каспийского трубопроводного консорциума.
"Рассматриваем такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан"
- заявление
В МИД страны особо отметили факт намеренного игнорирования механизма обмена информацией о гражданских судах, входящих в акваторию Черного моря для погрузки нефти на терминалах КТК, передает РИА Новости.
МИД потребовал немедленно прекратить атаки, ставящие под угрозу жизнь и безопасность экипажей гражданских судов, подчеркнули в ведомстве.
С аналогичным заявлением выступило и министерство энергетики Казахстана, назвав недопустимыми атаки беспилотников на сугубо гражданские объекты критической энергетической инфраструктуры.
"Любое силовое воздействие на объекты международной энергетической инфраструктуры создает риски для глобальной энергетической безопасности, нарушает механизмы бесперебойной международной торговли энергетическими ресурсами и наносит существенный ущерб экономическим интересам"
- заявление