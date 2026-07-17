Англия стара бронзовым призером ЧМ-2026

Сборные Франции и Англии устроили голевую перестрелку в матче за бронзу ЧМ-2026. На двоих команды забили 10 мячей.

Сборная Англии обыграла команду Франции и стала бронзовым призером чемпиона мира по футболу 2026.

Игра проходила в Майами и завершилась в пользу англичан со счетом 6:4.

Голами в составе сборной Англии отметились полузащитники Деклан Райс (3-я минута), Букайо Сака (37-я, 45+1 и 87-я, с пенальти) и Джуд Беллингем (90+8), а также защитник Эзри Конса (18-я). У французов мячи на свой счет записали нападающий Килиан Мбаппе (48-я и 66-я) и полузащитники Брэдли Барколя (54-я) и Усман Дембеле (90+6).

В финале мирового первенства сыграют сборные Испании и Аргентины. Эта игра состоится 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (мск).