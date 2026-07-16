Баку и Астана построят терминал в порту Алят

Посол Казахстана в Баку Алим Байель и исполнительный директор Азербайджанского транспортно‑коммуникационного холдинга (AZCON) Шахин Бабаев обсудили проект строительства совместного терминала в порту Алят.
Соответствующая информация была опубликована на сайте казахстанского посольства в Азербайджане.
Уточняется, что реализация строительства начнется после обновления мастер-плана по развитию Бакинского порта.
"Азербайджанская сторона сообщила, что в настоящее время завершается обновление мастер-плана развития Бакинского порта, после которого ожидается начало строительства указанного интермодального терминала"
— посольство Казахстана в Азербайджане
Также стороны обсудили совместную работу Баку и Астаны для увеличения пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Как отметил посол Казахстана, Астана планирует приобретать суда, построенные в Азербайджане.
При этом Баку продолжит закупать локомотивы казахстанского производства, заверил директор AZCON.