Вестник Кавказа

Баку и Астана построят терминал в порту Алят

Грузовой кран в порту
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан и Казахстан проведут совместную работу по реализации строительства терминала в порту Алят после обновления мастер-плана по развитию Бакинского порта.

Посол Казахстана в Баку Алим Байель и исполнительный директор Азербайджанского транспортно‑коммуникационного холдинга (AZCON) Шахин Бабаев обсудили проект строительства совместного терминала в порту Алят.

Соответствующая информация была опубликована на сайте казахстанского посольства в Азербайджане.

Уточняется, что реализация строительства начнется после обновления мастер-плана по развитию Бакинского порта.

"Азербайджанская сторона сообщила, что в настоящее время завершается обновление мастер-плана развития Бакинского порта, после которого ожидается начало строительства указанного интермодального терминала"

— посольство Казахстана в Азербайджане

Также стороны обсудили совместную работу Баку и Астаны для увеличения пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Как отметил посол Казахстана, Астана планирует приобретать суда, построенные в Азербайджане.

При этом Баку продолжит закупать локомотивы казахстанского производства, заверил директор AZCON.

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