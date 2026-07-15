КСИР назвал законной целью ближневосточную недвижимость Трампа

Боевые действия между США и Ираном возобновились в начале этого месяца. Согласно заявлению КСИР, иранские военные готовы нанести удары по недвижимости американского президента на Ближнем Востоке.

Вооруженные силы Ирана считают недвижимость президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Саудовской Аравии законной целью для ударов. Об этом сказано в заявлении, размещенном 16 июля на страницах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в соцсетях.

В посте представлена фотография с объектами американского лидера в регионе. В частности, там присутствуют небоскребы главы Белого дома в Дубае, Джидде и Эр-Рияде, а также несколько гольф-клубов.

Напомним, активные боевые действия между Соединенными Штатами и Ираном возобновились в начале этого месяца.