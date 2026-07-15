В палате представителей США большая часть раскритиковала финансирование Израиля

Более двух третей палаты представителей Соединенных Штатов проголосовали против предоставления военной помощи Израилю на сумму минимум в $3,3 млрд.

Свыше двух третей членов палаты представителей США выступили против принятия законопроекта по предоставлению военной помощи Тель-Авиву, следует из результатов голосования.

Согласно законопроекту, речь идет о пакете финансовой помощи на сумму минимум $3,3 млрд.

Из 435 членов палаты представителей против принятия законопроекта о финансировании госдепа и целей национальной безопасности проголосовали 314 законодателей.

При этом 104 человека проголосовали "за", 10 – воздержались. По результатам голосования было принято решение о пересмотре законопроекта.

"Из средств, выделенных в соответствии с этим законом в рамках раздела "Программа иностранного военного финансирования", не менее $3,3 млрд должны будут быть выделены в виде грантов только для Израиля"

– Госдеп США

Финансирование предполагает приобретение современного вооружения, в том числе разработанного в самом Израиле.