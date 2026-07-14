Американский вице-президент заявил о том, что в руководстве Израиля есть силы, пытающиеся затянуть войну с Ираном, они манируют общественным мнением.

В Тель-Авиве есть те, кто стремится к бесконечной продолжительности войны США с Ираном, такое заявление сделал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Об этом вице-президент США сообщил в рамках подкаста Джо Рогана.

Как он отметил, израильское руководство делает это с помощью манипуляций общественным мнением в Соединенных Штатах.

"В их системе (в правительстве Израиля – ред.) есть люди — и мы знаем это без тени сомнения, — которые манипулируют и пытаются изменить американское общественное мнение, чтобы продолжать войну (с Ираном – ред.) бесконечно"

– Джей Ди Вэнс

Однако, по его словам, президент США Дональд Трамп начал бы военную кампанию против Ирана без влияния Израиля.

Трамп твердо убежден в том, что в Иране ни каким образом не должно быть создано ядерное оружие, подчеркнул Вэнс.

"Сама мысль о том, что Дональда Трампа якобы шантажировали (чтобы он начал войну с Ираном – ред.), кажется мне безумием"

– Джей Ди Вэнс