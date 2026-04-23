Вестник Кавказа

Новый поезд запущен между Москвой и Ростовом-на-Дону

Новый поезд запущен между Москвой и Ростовом-на-Дону
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поезд Москва - Ростов-на-Дону запущен в этом месяце. Состав преодолевает маршрут около суток.

Отправиться на юг страны можно будет на новом поезде, который следует из Москвы до Ростова-на-Дону. Обслуживает состав компания  "Гранд сервис экспресс". 

"В июле в маршрутной сети "Гранд сервис экспресс" появился новый поезд №153/154 Москва - Ростов-на-Дону. Поезд отправляется с Павелецкого вокзала Москвы ежедневно в 20:00 и прибывает в Ростов-на-Дону на следующий день в 20:28"

– пресс-служба перевозчика 

Из Ростова состав отправляется в 12:17, прибытие в столицу РФ – на следующий день в 9:40. Поезд идет через Воронеж. 

Новый поезд будет интересен как для тех, кто хочет посетить Ростов-на-Дону, так и для тех, кто планирует продолжить поездку на курорты Краснодарского края, а также Кавказ.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
775 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.