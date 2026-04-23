Новый поезд запущен между Москвой и Ростовом-на-Дону

Поезд Москва - Ростов-на-Дону запущен в этом месяце. Состав преодолевает маршрут около суток.

Отправиться на юг страны можно будет на новом поезде, который следует из Москвы до Ростова-на-Дону. Обслуживает состав компания "Гранд сервис экспресс".

"В июле в маршрутной сети "Гранд сервис экспресс" появился новый поезд №153/154 Москва - Ростов-на-Дону. Поезд отправляется с Павелецкого вокзала Москвы ежедневно в 20:00 и прибывает в Ростов-на-Дону на следующий день в 20:28"

– пресс-служба перевозчика

Из Ростова состав отправляется в 12:17, прибытие в столицу РФ – на следующий день в 9:40. Поезд идет через Воронеж.

Новый поезд будет интересен как для тех, кто хочет посетить Ростов-на-Дону, так и для тех, кто планирует продолжить поездку на курорты Краснодарского края, а также Кавказ.