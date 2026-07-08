МИД России назначил нового консула в Трабзоне

Руководителем российского дипломатического представительства в турецком городе Трабзоне на должность генерального консула официально назначен Александр Кантемиров.

В турецком городе Трабзоне назначен новый генеральный консул РФ Александр Кантемиров. Об этом сообщается в официальном сообщении Министерства иностранных дел.

​"Приказом министерства иностранных дел Российской Федерации Кантемиров Александр Вячеславович назначен генеральным консулом Российской Федерации в Трабзоне"

- МИД РФ

​Александр Кантемиров начал свою профессиональную деятельность на дипломатической службе в 2003 году. В период с 2003 по 2008 год дипломат проходил службу в генеральном консульстве Российской Федерации в турецком Стамбуле. Позже, с 2011 по 2017 год, он продолжал свою работу в дипломатическом представительстве, выполняя обязанности в посольстве России в Турции.

Непосредственно перед своим текущим назначением, начиная с января 2025 года, Кантемиров находился на посту руководителя отдела во Втором европейском департаменте Министерства иностранных дел Российской Федерации.