МИД России назначил нового консула в Трабзоне

В турецком городе Трабзоне назначен новый генеральный консул РФ Александр Кантемиров. Об этом сообщается в официальном сообщении Министерства иностранных дел.
"Приказом министерства иностранных дел Российской Федерации Кантемиров Александр Вячеславович назначен генеральным консулом Российской Федерации в Трабзоне"
- МИД РФ
Александр Кантемиров начал свою профессиональную деятельность на дипломатической службе в 2003 году. В период с 2003 по 2008 год дипломат проходил службу в генеральном консульстве Российской Федерации в турецком Стамбуле. Позже, с 2011 по 2017 год, он продолжал свою работу в дипломатическом представительстве, выполняя обязанности в посольстве России в Турции.
Непосредственно перед своим текущим назначением, начиная с января 2025 года, Кантемиров находился на посту руководителя отдела во Втором европейском департаменте Министерства иностранных дел Российской Федерации.