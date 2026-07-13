Спрос российских туристов на отдых в Грузии вырос почти в два раза

Российские туроператоры фиксируют резкий всплеск интереса к поездкам в Грузию: количество бронирований этим летом увеличилось на 80–90% по сравнению с прошлым годом.

Многие российские туристы этим летом отдают предпочтение отдыху в Грузии и увеличили количество бронирования на 80-90% год к году. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии.

Директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева отметила рост популярности направления на 93%, подчеркнув, что туристы часто выбирают вылеты на текущей или следующей неделе, отправляясь в Батуми, Кобулети, Уреки и Чакви.

Представитель туроператора добавила, что клиенты все чаще запрашивают комбинированные программы с экскурсиями и пляжами, среди которых лидирует маршрут Тбилиси – Батуми с посещением Мцхеты и Сигнахи и последующим переездом на море в Кобулети, при этом на конец июля и первую декаду августа свободных мест почти не осталось.

Положительно оценивают летний сезон и в компании Tez Tour, ожидая значительный прирост к прошлогодним показателям. Коммерческий директор туроператора Воскан Арзуманов назвал факторами роста прямые вылеты из Москвы и регионов, отсутствие виз и короткий перелет.

Арзуманов пояснил, что 3-часовой перелет из Москвы в Тбилиси выгодно отличает направление от стран с длительными рейсами, при этом количество туристов компании увеличилось почти на 80%, а основной спрос приходится на сочетающий пляж с развитой инфраструктурой Батуми.

Отметим, прямые рейсы в Грузию осуществляют российские авиакомпании "Азимут", Red Wings и национальный перевозчик Georgian Airways. В 2025 году страну посетили более полутора миллионов российских туристов, что на 11% больше показателей предыдущего года.