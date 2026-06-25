Вестник Кавказа

В Венесуэлу прибыли самолеты с турецкой гуманитарной помощью

В Венесуэлу прибыли самолеты с турецкой гуманитарной помощью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкие военно-транспортные самолеты доставили в пострадавшую от землетрясений Венесуэлу 30 тонн гуманитарной помощи: это медикаменты, палатки и оборудование для развертывания палаточных городков.

На авиабазу имени Симона Боливара в Венесуэле сегодня приземлились два военно-транспортных самолета ВВС Турции, которые доставили в пострадавшую от землетрясений страну 30 тонн гуманитарной помощи.

Гуманитарный груз встретили посол Турции в Каракасе Наджи Айдан Караманоглу и министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

"Помимо 275 больших палаток, отправленных AFAD, в Венесуэлу доставлено оборудование для развертывания палаточных городков, а также около 7 т медикаментов и медицинских материалов. Нынешняя поставка стала еще одним вкладом в нашу помощь"

- Наджи Айдан Караманоглу

Глава дипмиссии подчеркнул, что турецкие поисково-спасательные команды две недели самоотверженно работали в зоне бедствия, показав высокий профессионализм, и уже возвращаются на родину: венесуэльские власти и народ высоко оценили работу турецких специалистов.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, в свою очередь, подчеркнул важность солидарности со стороны Турции, от имени временного президента Дельси Родригес поблагодарив президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, турецкое правительство и народ Турции. Турция, как всегда, была одной из первых стран, протянувших руку помощи с самого начала бедствия, - отметил глава ведомства.

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