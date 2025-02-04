Смертоносное землетрясение в Венесуэле 2026: что известно на данный момент?

Расскажем, где произошло землетрясение в Венесуэле, сколько человек погибло и какие последствия, кто поможет Венесуэле и как санкции могут повлиять на спасательные операции, а также почему Венесуэла так уязвима для землетрясений.

Что произошло в Венесуэле?

Вечером 24 июня Венесуэлу потрясли два мощных землетрясения, которые стали сильнейшими в стране за последние 126 лет. Первый подземный толчок был зафиксирован примерно в 168 км к западу от Каракаса. Всего через 39-40 секунд последовал второй, еще сильнее. Стихийное бедствие случилось в тот вечер, когда Венесуэла отмечала национальный праздник - годовщину битвы при Карабобо 1821 года.

Где произошло землетрясение в Венесуэле?

Эпицентры обоих землетрясений находились на севере страны, в штате Яракуй, на расстоянии примерно 10 км друг от друга. Первый толчок произошел вблизи Сан-Фелипе - столицы штата, к юго-востоку от Юмаре, примерно в 23 км от этого населенного пункта, в 60 км к северо-западу от Валенсии. Второй, более мощный удар был зафиксирован примерно в 28 км к юго-востоку от Юмаре, в 40 км к юго-западу от Пуэрто-Кабельо. Очаги обоих землетрясений залегали на глубине всего лишь 10 км. После двух толчков зафиксировали более 20 афтершоков меньшей магнитуды.

Подземные толчки ощущались по всему Каракасу и большей части центральной и западной Венесуэлы, включая штаты Карабобо, Миранда, Ла-Гуайра и Трухильо. Сотрясения были зафиксированы также в соседних Колумбии и Бразилии, а колебания почвы дошли даже до северной части Калифорнии в США.

Сколько баллов было землетрясение в Венесуэле?

Магнитуда первого землетрясения составила 7,2, второго - 7,5. Эти разрушительные подземные толчки стали самыми масштабными в Венесуэле за более чем столетие. Геологическая служба США первоначально оценила магнитуду второго толчка в 7,1, но впоследствии пересмотрела оценку в сторону повышения. Предыдущее землетрясение сопоставимой силы - магнитудой 7,7 - произошло в Венесуэле в 1900 году, однако современных технологий измерения в то время не существовало. Тогда в Каракасе погиб 21 человек, были разрушены сотни зданий.

Сколько человек погибло в Венесуэле?

Число жертв разрушительного землетрясения неуклонно растет по мере продолжения спасательных работ. Первоначально и.о. главы государства Венесуэлы Дельси Родригес сообщила о 32 погибших и более 700 раненых. Однако уже к вечеру 25 июня количество подтвержденных жертв возросло до 164 человек, а число раненых достигло 971.

Власти пока не опубликовали подробную разбивку жертв по возрасту, полу или месту проживания. Созданная волонтерами платформа для поиска людей зарегистрировала уже более 12 тысяч человек, из которых нашлись чуть более тысячи, таким образом, пока неофициально считаются пропавшими более 10 тысяч человек. Власти страны сообщили о более 7 тысячах пропавших в результате катастрофы.

Геологическая служба США предупредила, что число погибших может значительно возрасти, поскольку многие здания в пострадавшем регионе построены из неармированной кирпичной кладки и глиняных кирпичей, которые особенно уязвимы при сильных стихийных бедствиях.

Какие последствия землетрясения в Венесуэле?

Последствия землетрясения оказались катастрофическими для Венесуэлы. В результате сейсмического дуплета обрушились десятки зданий. В том числе более 15 зданий обрушились в наиболее пострадавшем районе - штате Ла-Гуайра. В каракасском районе Альтамира спасатели разбирали завалы 22-этажного здания. В муниципалитете Чакао, ставшим эпицентром разрушений в пределах столицы, из-под обломков извлечены 23 человека. Интенсивные разрушения в Чакао объясняются высокой плотностью застройки и наличием старых зданий, построенных без учета современных антисейсмических норм.

Международный аэропорт в Каракасе закрыли из-за серьезных повреждений инфраструктуры. В отдельных районах столицы отключена электроэнергия и водоснабжение, зафиксированы проблемы с мобильной связью и интернет-соединением. Газоснабжение было отключено по всей стране для предотвращения утечек и взрывов. Власти приостановили занятия в школах на несколько дней и призвали граждан сохранять спокойствие.

Улицы Каракаса, обычно переполненные автомобилями, сейчас практически пусты. Большинство предприятий и коммерческих учреждений закрыты. Работают некоторые аптеки, рынки и заправки (в основном для экстренных служб). При этом, подземные толчки, по сообщениям, не затронуло нефтяную инфраструктуру государства. Однако длительные отключения электроэнергии могут негативно сказаться на добыче нефти до восстановления энергоснабжения.

Экономические последствия землетрясения могут стать сокрушительным ударом для Венесуэлы, экономика которой и так подорвана многолетними санкциями и неэффективным управлением. По оценкам Геологической службы США, потери в сфере экономики могут составить 1-5% ВВП страны. При этом ранее прогнозировались потери в размере от 2 до 20% ВВП. Другие оценки называют диапазон от $10 млрд до $100 млрд. По первым подсчетам, ущерб может достигать пятой части ВВП страны.

Как санкции могут повлиять на спасательные операции в Венесуэле?

Финансовые санкции, введенные США, ЕС и Великобританией против Венесуэлы, создают дополнительные препятствия для доставки гумпомощи. Санкции могут затруднить для неправительственных организаций перевод денег в пострадавшую страну для выплаты зарплат сотрудникам или поставщикам. Возникают дополнительные административные барьеры, замедляющие операции и затрудняющие импорт товаров и въезд персонала.

Санкции, введенные США, Канадой и ЕС в отношении нефтяного и финансового секторов Венесуэлы, уже усугубили экономический кризис в стране, ограничив способность правительства реализовывать программы социальной защиты и предоставлять базовые общественные услуги. Землетрясение обрушилось на население, которое уже находилось в крайне тяжёлом положении и имело мало возможностей справиться с дополнительными потрясениями.

В январе 2026 года США частично сняли санкции с Венесуэлы. Временное правительство во главе с Дельси Родригес поддерживает стабильные отношения с Вашингтоном. В апреле 2026 года Министерство финансов США объявило о выдаче новых лицензий, разрешающих операции с определёнными венесуэльскими банками и физическими лицами. Однако, по мнению Родригес, этого недостаточно, чтобы помочь Венесуэле выйти из экономического кризиса.

Кто поможет Венесуэле?

Международное сообщество оперативно отреагировало на стихийное бедствие в Венесуэле. Свыше десяти стран и международных организаций выразили солидарность и предложили помощь:

США стали одними из первых, кто пообещал помощь. Глава Белого дома Дональд Трамп поручил всем правительственным ведомствам подготовиться к быстрым действиям. Госсекретарь Марко Рубио сообщил о немедленном развертывании поисково-спасательных команд, медресурсов и гумпомощи;

Швейцария отправит сегодня группу из 80 спасателей, а благотворительная организация Caritas выделит $123 тысячи;

Франция развернула 85 специализированных поисково-спасательных операторов;

Нидерланды объявили о выделении 2 млн евро для развертывания спасательной команды в зоне бедствия;

Испания отправит 54 военнослужащих из военного подразделения по чрезвычайным ситуациям;

Германия предложила предоставить по запросу до шести военно-транспортных самолетов A400M для перевозки гуманитарных грузов и проведения медицинских эвакуаций;

Турция, в том числе Турецкий Красный Полумесяц, предложили направить поисково-спасательные команды и гумпомощь;

Ватикан отправил $113 тысяч для экстренной поддержки граждан, пострадавших в результате стихийных бедствий;

В МИД РФ сообщили, что Москва прорабатывает возможность оказания гумпомощи. В Кремле до этого отметили, что РФ оперативно рассмотрит запрос. Также Роспотребнадзор заявил о готовности содействовать в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия;

ЕС, ООН, Китай, Пакистан, Катар, Индия, Сальвадор, Бразилия, Мексика, Куба, Панама, Катар, Никарагуа, Иордания, Колумбия, Барбадос, Иран, Италия, Чехия, Великобритания, Словакия, Чили также предложили экстренную помощь. Еще больше стран на данный момент просто выразили соболезнования.

И.о. главы государства Дельси Родригес поблагодарила Вашингтон за предложение поддержки и солидарности народу Венесуэлы перед лицом трагедии. Для восстановления страны будет создан фонд с участием средств, ранее заморженных МВФ.

Почему Венесуэла так уязвима для землетрясений?

Венесуэла расположена вдоль границы между Карибской и Южноамериканской тектоническими плитами. Более сильное из двух землетрясений было вызвано неглубоким сдвиговым разрывом вблизи границы плит. Сдвиговый разлом - это когда два блока горных пород скользят друг мимо друга, высвобождая энергию, которая проходит через землю в виде сейсмических волн. Мелкие землетрясения могут быть особенно разрушительными, потому что их энергия проходит меньшее расстояние, прежде чем достигнет людей и зданий.

За свою историю Венесуэла неоднократно переживала разрушительные стихийные бедствия. Мощное землетрясение 1812 года опустошило Мериду и Каракас, убив около 30 тысяч человек. Каракасское землетрясение 1967 года обрушило несколько высотных зданий и унесло жизни 240 человек. В 1997 году землетрясение магнитудой 6,9 в Кариако на северо-востоке страны лишило жизни примерно 73 человек.

Нынешние землетрясения, значительно более сильные и произошедшие ближе к густонаселенному столичному региону, уже многократно превзошли число жертв землетрясения 1997 года, что подчеркивает масштаб этой катастрофы. В стране введен режим чрезвычайного положения. Поисково-спасательные работы продолжаются, и власти предупреждают, что число жертв может возрасти.