Северо-Анатолийский разлом: что вызывает стихийные бедствия в Турции?

В Турции есть разлом по границе литосферных плит, который превосходит Сан-Андреас. Расскажем, что такое Северо-Анатолийский разлом и где он находится, чем он отличается от разлома Сан-Андреас, какие еще разломы есть в Турции и как они влияют на сейсмическую активность, а также что сейчас происходит в Санторини из-за землетрясений.

Северо-Анатолийский разлом намного длиннее и глубже, чем калифорнийский, к тому же он проходит близко к главному туристическому городу Турции.

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На этой неделе власти Турции призвали население готовиться к возможным землетрясениям на территории страны, это касается не только южных провинций, но и Стамбула. Предупреждение связано с возросшей сейсмической активностью как в регионе Эгейского моря, так и Мраморного, неподалеку от которого расположен крупнейший город Турции.

Что такое Северо-Анатолийский разлом и где он находится?

Северо-Анатолийский разлом - это крупнейший активный разлом на территории Турции. Он проходит по северной части полуострова Малая Азия. Северо-Анатолийский разлом составляет границу между Евразийской и Анатолийской тектоническими плитами. Причем северное ответвление разлома тянется от Измитского залива через Мраморное море, проходя всего в 20 км от Стамбула. А на востоке Турции разлом доходит до тройного сочленения плит - Анатолийской, Евразийской и Аравийской. Здесь Северо-Анатолийский разлом встречается с Восточно-Анатолийским.

Северо-Анатолийский разлом vs Сан-Андреас

Северо-Анатолийский разлом часто сравнивают с разломом Сан-Андреас, расположенным у калифорнийского побережья. Это самые известные трансформные активные разломы с преимущественно горизонтальным движением плит. В то время как Сан-Андреас в некоторых местах достигает глубины 16 км, Северо-Анатолийский разлом достигает в глубину около 100 км. Таким образом, Северо-Анатолийский более чем в шесть раз глубже правостороннего разлома Сан-Андреас.

Максимальная глубина разлома Сан-Андреас: 16 км

Максимальная глубина Северо-Анатолийского разлома: почти 100 км

Конечно, наиболее активные части обоих разломов гораздо мельче, и наибольшее движение происходит в земной коре по сравнению с нижними слоями. Ни Северо-Анатолийский, ни Сан-Андреас не были полностью нанесены на карту, в основном из-за их большого размера и глубины, а также ограничений в доступе и технологиях. В отличие от Анатолийского разлома длиной в 1500 км, калифорнийский разлом Сан-Андреас простирается примерно на 1200 км. В Турции есть и Восточно-Анатолийский разлом, который тянется с востока на запад около 700 км.

Длина разлома Сан-Андреас: 1276 км

Длина Северо-Анатолийского разлома: около 1500 км

Длина Восточно-Анатолийского разлома: 700 км

Чем опасен Северо-Анатолийский разлом?

Северо-Анатолийский считается одним из наиболее сейсмически активных регионов в мире. Здесь происходили многочисленные землетрясения, включая такие катастрофы, такие как Измитское землетрясение 1999 года.

© Фото: Пожарно-техническая выставка

Разломы играют ключевую роль в сейсмической активности, так как они составляют границу между тектоническими плитами. Движение плит относительно друг друга приводит к накоплению напряжения, которое в конечном счете высвобождается в виде землетрясений. Таким образом, разломы создают условия для возникновения землетрясений, поскольку это зоны повышенной тектонической активности. Когда напряжение на границах разломов достигает критического уровня, происходит разрыв и смещение пород.

Рост сейсмической активности может обернуться катастрофой для Стамбула, который в 1999 году получил серьезные повреждения, несмотря на то, что эпицентр Измитского землетрясения магнитудой 7,6 находился от города на расстоянии 90 км. Это не означает, что землетрясение может произойти уже в следующем месяце, но нельзя отрицать необходимость повышать сейсмоустойчивость домов и остальных зданий в Стамбуле и окрестностях.

© Фото: Пожарно-техническая выставка

Сколько землетрясений в Турции в год?

Турция - это одна из самых активных сейсмических зон мира. Фактически, в Турции происходит больше землетрясений в год, чем в любой другой стране, а именно десятки тысяч. Конечно, большая часть сейсмической активности здесь едва заметна. Да и в целом, в мире каждый год происходит около 500 тысяч землетрясений, из которых лишь около 100 тысяч ощущаются людьми. Однако с начала 2000-х годов в Турции наблюдается рост сейсмической активности. Если в 2004 году в стране было зафиксировано менее 8 тысяч землетрясений, к 2011 году их число увеличилось более чем втрое - до почти 30 тысяч. На сегодняшний день рекорд Турции по количеству землетрясений за год был установлен в 2023 году, когда в стране произошло 74 232 землетрясения.

Землетрясения на греческом Санторини: что происходит?

Серия землетрясений на островах Эгейского моря вызвала панику среди туристов и местных жителей, особенно на популярном острове Санторини. Уже около 6 тысяч человек покинуло остров на самолетах и паромах, оставшихся предупредили о необходимости держаться подальше от береговой линии из-за возможности цунами. Греческие эксперты утверждают, что землетрясения не связаны с подводным вулканом Санторини, но сейсмологи предупреждают о возможности более сильного землетрясения и извержения вулкана. Вулкан Санторини не извергался с 1950 года, но при этом сохраняет активность.

Первая серия землетрясений началась 28 января, и к пятнице было зарегистрировано уже около 130 землетрясений. Интенсивность и число землетрясений быстро нарастали: с 28 января по 3 февраля было уже более 500 землетрясений, включая два магнитудой 5,1, зафиксированных сегодня утром.