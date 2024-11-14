Какие стихийные бедствия ждут нас в ближайшие годы?

В результате изменения климата стихийные бедствия становятся более интенсивными и частыми, чем когда-либо. К сожалению, такие природные процессы - это не просто события, которые могут или не могут произойти, они возможны даже в ближайшие годы и десятилетия. Расскажем, каких стихийных бедствий стоит опасаться в будущем.

На планете Земля есть невероятно живописные ландшафты и разнообразные экосистемы, но несмотря на свою красоту, природная мощь обладает и темной стороной. Природные катастрофы опустошают города, разрушая инфраструктуру и унося множество жизней. Благодаря технологическому прогрессу, в том числе искусственному интеллекту, предсказать приближение стихийных бедствий можно раньше, но на 100% эти методы пока что не работают, а выигранного времени все равно остается мало, чтобы подготовиться к удару стихии. При этом к разрушительной силе некоторых стихийных бедствий не получится подготовиться даже сильно заранее.

© Фото: NASA/Public domain

Что относится к стихийным бедствиям?

Стихийное бедствие - это природное явление или процесс, который может привести к серьезным последствиям для людей и окружающей среды. Такие события происходят без участия человека и вызваны силами природы. Например, к стихийным бедствиям относятся:

землетрясения - колебания земной коры, вызываемые в основном тектоническими процессами;

извержения вулканов - выброс лавы, пепла и газов из земных недр;

цунами - огромные волны, возникающие в результате подводных землетрясений или извержений вулканов;

наводнения - затопление территорий из-за сильных дождей, таяния снега или льда;

оползни - смещение масс горных пород вниз по склону под действием силы тяжести;

сели - потоки воды с большим количеством обломков горных пород, движущиеся по руслам рек;лавина - стремительный сход массы снега вниз по склону горы;

ураганы - мощные ветры, скорость которых превышает 33 м/с;

смерч - вращающийся столб воздуха, образующийся в облаках над поверхностью земли, часто в виде воронки;

засухи - длительный период отсутствия осадков, приводящий к катастрофической нехватке воды;

лесные пожары - неконтролируемое горение растительности, которое может распространяться на огромные территории.

Стихийные бедствия будущего

Извержение супервулкана

Супервулканы вызывают катастрофические разрушения, которые могут изменить не только ландшафт, но и климат. В среднем такие извержения происходят примерно раз в 100 тысяч лет, но не чаще, чем раз в 10-50 тысяч лет, а последнее мегаизвержение происходило около 27 тысяч лет назад. Сила извержения вулкана измеряется шкалой вулканической активности, извержения супервулканов имеют индекс 8. Однако даже извержение индексом 7 имеет невероятно разрушительные последствия: за индонезийским извержением вулкана Тамбора 1815 года последовал "год без лета".

© Фото: Николай Красовский. Извержение Везувия

Самые заметные извержения супервулканов в США были в Йеллоустоуне - месте, которое больше всего беспокоит ученых мира и сейчас. Было три таких извержения - 2,1 млн лет назад, 1,3 млн лет назад и 640 тысяч лет назад, после этого в Йеллоустоуне происходили землетрясения, но менее разрушительные. В начале этого года геологи сообщили о том, что пришли в движение огромные скопления магмы Йеллоустонской кальдеры, это говорит о том, что очаг сейсмической активности смещается на северо-восток парка, ранее неактивный.

Еще одно место, которое беспокоит ученых - это кальдера Флегрейские поля, расположенная к западу от Неаполя. Поскольку супервулкан начинает просыпаться, было подсчитано, что его предстоящее извержение, скорее всего, будет похоже на последнее землетрясение 1538 года. Тем не менее ущерб будет больше, чем 500 лет назад из-за возросшей численности населения. Последнее мегаизвержение Флегрейских полей произошло 40 тысяч лет назад.

Подсчеты числа активных вулканов Земли учеными варьируются, так как особенно сложно назвать точное количество подводных вулканов, но в целом потенциально активных вулканов насчитывается около 1350. Из них ежегодно извергаются от 50 до 70 вулканов. В 2024 году в мире было зафиксировано 64 извержения. Больше всего активных с 1960 года вулканов находится в Индонезии, Японии, США, России и Чили.

Крупные лесные пожары

Изменение климата увеличивает количество и серьезность крупных лесных пожаров по всему миру, будущем количество лесных пожаров значительно возрастет. Пожары затрагивают даже Арктическую зону, а особенно подвержены опасности такие теплые и сухие регионы с густыми лесами, как Восточная Европа, Австралия и Калифорния. Условия в этих районах можно сравнить с "пороховой бочкой" - периоды длительной засухи, сильные порывы ветра и грозы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во время лесных пожаров в атмосферу выбрасывается огромное количество углекислого газа, что еще больше способствует глобальному потеплению. Уже доказано, что выбросы углекислого газа от лесных пожаров выросли на 60% по всему миру с 2001 года, а в некоторых места прирост трехкратный. В России площадь лесных пожаров в прошлом году достигла 8,3 млн гектаров, а в 2023 - 4,5 млн гектаров, в 2022 - 3,3 млн гектаров. Самыми масштабными в РФ были пожары 2021 года в Сибири и на Дальнем Востоке.

Мегаземлетрясения

Мегаземлетрясения считаются наиболее мощными и разрушительными, они происходят на границе столкновения литосферных плит, когда одна уходит под другую. Такие землетрясения происходят под океаническим дном и могут генерировать достаточно энергии, чтобы вызвать разрушительные цунами. Таковы были некоторые из крупнейших землетрясений в истории человечества. Самым мощным в истории наблюдений было чилийское землетрясение 1960 года с магнитудой 9,5, за которым последовало цунами.

© Фото: US Air Force

В 2011 году землетрясение магнитудой 9,1 у побережья Японии вызвало разрушительное цунами высотой более 40 метров, которое уничтожило три ядерных реактора на АЭС "Фукусима-1" и вызвало радиационную аварию. Землетрясение магнитудой 9,2 в заливе Принца Уильяма на Аляске в 1964 году вызвало наводнения, оползень и цунами. Ежегодно по всему миру регистрируются десятки тысяч землетрясений, но лишь около 10-15 из которых достигают магнитуды 7 или выше. Самое смертоносное землетрясение в России произошло в 1952 году, когда у берегов Камчатки были зафиксированы толчки магнитудой 9,0, за которыми последовало Северо-Курильское цунами.

Мегациклоны вблизи прибрежных регионов

Ожидается, что из-за климатических изменений тропические циклон наберут силу. В Северной и Южной Америке такие мегациклоны уже называют мегаураганами, а в Азии, в том числе на Дальнем Востоке - мегатайфунами. Завершившийся в начале декабря сезон ураганов в Атлантике имел весьма катастрофические последствия, хотя ураганы "Хелен" и "Милтон", относились по шкале Саффира-Симпсона пока еще к категориям 4 и 5. В то время как для классификации мегаураганов хотят ввести категорию 6. В настоящее время максимальная скорость ветра по этой шкале 252 км/ч, но во время урагана "Милтон" скорость ветра достигала уже 290 км/ч, что сделало его одним из самых сильных ураганов в Атлантике, когда-либо наблюдавшихся.

© Фото: NOAA/Public domain

То, что он сильно ослаб после выхода на сушу, значительно снизило число жертв. Рекордным по скорости ветра в этом и прошлом столетии считается ураган "Аллен" 1980 года со скоростью ветра 305 км/ч, а самыми смертоносными - "Митч" (1998), "Мария" (2017) и "Катрина" (2005). При этом самый разрушительный и мощный ураган в североатлантическом бассейне за всю историю наблюдений произошел в 1780 году.

Наводнение из-за таяния ледников

Ледники обеспечивают пресной водой миллиарды людей, поступая в реки и озера. Однако ученые считают, что в обозримом будущем мы можем лишиться многих ледников из-за ускоренного таяния, вызванного глобальным потеплением. Исчезновение ледников представляет значительную угрозу для человечества. По мере таяния ледников уровень моря повышается, увеличивая частоту и интенсивность штормов и ураганов.

© Фото: Luca Galuzzi/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5

При этом таяние ледников также еще больше усугубляет глобальное потепление: некоторые микроорганизмы при таянии льда выделяют углекислый газ в атмосферу, усиливая парниковый эффект. Кроме того, многие города в Азии и США находятся под постоянной угрозой затопления из-за повышения уровня моря, а в Китае, Пакистане и странах Южной Америки - из-за увеличения ледниковых озер.

Экстремальная жара

Из-за роста выбросов углерода, вызванных сжиганием ископаемого топлива, периоды аномальной жары становятся более частыми и интенсивными. Длительное воздействие экстремальной жары вызывает не просто тепловой удар и обезвоживание, а является причиной многих смертей. Аномальная жара также негативно влияют на ресурсы, истощая посевы, убивая скот и иссушая источники питьевой воды.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В последние годы рекорды жары бьет каждый приходящий год, поэтому можно ожидать, что 2025 поставит новый рекорд по средней температуре, особенно тяжелым будет летний период. В 2024 году многие регионы мира испытали на себе влияние экстремальной жары, особенно страны Европы, Северной и Южной Америки, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Япония и Австралия.