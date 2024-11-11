День человеческого развития, детей и молодежи, здоровья и образования проходит на COP29

На COP29 открылся День человеческого развития, детей и молодежи, здоровья и образования. Ожидаются встречи министров профильных ведомств стран-участниц Конференции.

Сегодня в Баку в рамках COP29 стартовал День, посвященный человеческому развитию, детям и молодежи, здоровью и образованию.

В программе Дня совместные конференции высокого уровня министерств науки и образования, труда и социальной защиты, молодежи и спорта, здравоохранения и Президентства COP29.

Конференция ООН по изменению климата открылась в азербайджанской столице 11 ноября и продолжится до 22 ноября. На COP29 ожидается согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.