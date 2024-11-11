Вестник Кавказа

Круглый стол министров по вопросам климатической прозрачности стартовал на COP29

Круглый стол министров по вопросам климатической прозрачности стартовал на COP29
Вопросы глобальной климатической прозрачности обсуждают сегодня в Баку в рамках COP29. Стартовал круглый стол министров, на котором стало известно, что на этой неделе будет представлен двухгодичный отчет Азербайджана о прозрачности (BTR).

В Азербайджане в рамках COP29 в понедельник проходит круглый стол министров по вопросам глобальной климатической прозрачности, на открытии мероприятия выступил министр экологии и природных ресурсов АР Мухтар Бабаев.

"Прозрачность была приоритетом для президентства COP29 с самого начала этого процесса… Прозрачность укрепляет доверие и уверенность в международном процессе… Я рад сообщить, что двухгодичный отчет о прозрачности Азербайджана готов к подаче на этой неделе"

– министр

Также он сообщил, что 18 ноября в рамках Конференции будет представлена Бакинская декларация о глобальной климатической прозрачности, которая подчеркивает коллективную решимость продвигать прозрачность и международное сотрудничество.

"Декларация работает в тандеме с Бакинской платформой прозрачности. С одной стороны, мы подтверждаем нашу приверженность прозрачности в климатических действиях. С другой стороны, мы создаем платформу для конкретных действий в поддержку процессов прозрачности"

– министр

В 2024 году отмечается полное введение в действие Усиленной структуры прозрачности в рамках Парижского соглашения, напомнила заместитель исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Нура Хамладжи. Она подчеркнула, что двухгодичные отчеты о прозрачности станут надежной доказательной базой, помогающей правительствам стран регулировать климатическую политику. Отчеты дают всестороннюю картину - фиксируют достижения и выявляют пробелы.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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