На COP29 принят план климатических действий парламентов

Парламентарии стран-участниц рамочной конвенции ООН по изменению климата согласовали в ходе Парламентской встречи COP29 в Баку план действий, содержащий реальные намерения парламентов по выполнению законодательных задач глобальной климатической повестки.

Сегодня в Баку завершилось очередное масштабное мероприятие Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата COP29 – Парламентская встреча COP29, занявшая весь двухдневный уикенд. По его итогам Милли Меджлис Азербайджана и Межпарламентский союз согласовали и приняли рекомендации парламентам стран-участниц рамочной конвенции по законодательной реализации климатической повестки.

Финальный документ Парламентской встречи COP29 представляет собой полноценный план действий парламентов по выполнению существующих задач борьбы с изменениями климата. Генсек Межпарламентского союза Мартин Чунгонг подчеркнул, что эта встреча была одним из крупнейших саммитов парламентариев, и выразил уверенность в том, что она принесет конкретные результаты в противостоянии негативным изменениям климата.

"Представленный итоговый документ — это результат широкого консультативного процесса, который стремился учесть мнения максимально большого числа парламентариев. Это усилие направлено на то, чтобы каждый из вас почувствовал сопричастность и приверженность выполнению рекомендаций, содержащихся в этом документе. Документ можно рассматривать как план действий парламентов"

– Мартин Чунгонг

Генсек Межпарламентского союза добавил, что рекомендации отражают реальные шаги, на которые парламенты стран-участниц рамочной конвенции ООН намерены пойти для реализации климатической повестки. В связи с этим Мартин Чунгонг назвал документ демонстрацией силы политического единства государств.

В Парламентской встрече COP29 участвовали председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и азербайджанская вице-президент Межпарламентского союза Севиль Микаилова и множество парламентариев со всего мира.

Напомним, что COP29 начался в Баку в этот понедельник, 11 ноября, и продлится до следующей пятницы, 22 ноября. Участие в нем принимаются порядка 75 тыс человек из 197 стран.