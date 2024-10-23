Вестник Кавказа

Участники COP29 договорились вдвое нарастить климатическое финансирование

Cop29
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ходе климатической конференции ООН в Баку принято решение увеличить финансовые обязательства более чем в два раза. Они составят около $170 млрд.

На COP29 достигнуто соглашение об увеличении обязательстве по климатическому финансированию. Об этом сказано в заявлении МИД Азербайджана, опубликованном после встречи руководителя ведомства Джейхуна Байрамова с норвежской коллегой Анне Беате Твиннерейм.

"Министр Джейхун Байрамов сообщил, что в процессе переговоров на сегодняшний день достигнуты договоренности по статье 6.4 Парижского соглашения, а также по увеличению многосторонними финансовыми институтами обязательств по климатическому финансированию на годовой основе с $75 млрд до $170 млрд"

– МИД АР

Глава азербайджанского министерства также рассказал Твиннерейм о завершившемся конфликте с Арменией, о ситуации на Южном Кавказе в постконфликтный период и о мирных усилиях Азербайджана. Он также проинформировал коллегу о минной угрозе со стороны Армении.

Напомним, СОР29 стартовал в азербайджанской столице 11 ноября. В течение полутора недель представители более чем 100 стран обсуждают выработку эффективных решений, направленных на борьбу с влиянием глобального потепления, а также вопросы, связанные с зеленой повесткой.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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