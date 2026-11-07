День Победы Азербайджана в Москве: Карабах, отношения с Россией и будущее региона

В Москве отметили шестую годовщину Победы Азербайджана в 44-дневной Карабахской войне.

В посольстве Азербайджана в России состоялся торжественный прием по случаю Дня Победы, который ежегодно отмечается 8 ноября.

Посол Азербайджана Рахман Мустафаев рассказал о значении исторической даты, восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура, возвращении жителей на родные земли, а также о перспективах российско-азербайджанского сотрудничества.

Своими воспоминаниями и взглядами на будущее поделились оперный певец Эльчин Азизов, певец и композитор Эмиль Кадыров, продюсер и режиссер Теймур Джафаров.

Как изменился Карабах за шесть лет? Что сегодня связывает Россию и Азербайджан? И каким видят будущее региона представители дипломатии и культуры?

Об этом — в репортаже «Вестника Кавказа».