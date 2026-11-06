В Иране обновили рекорд по объемам закачки природного газа

С начала текущего года объем закачанного в подземные хранилища Ирана природного газа превысил 2 миллиарда кубометров, что стало новым историческим рекордом для страны.

В Иране во второй раз зафиксирован рекордный объем закачки природного газа в подземные хранилища Shourijeh D, сообщает министерство нефти страны со ссылкой на руководителя производственного направления Компании центральных нефтяных районов Али Резаи.

"С начала текущего года (21 марта 2026 года) в подземное хранилище природного газа Shourijeh D закачано 2,09 миллиарда кубометров газа. Это новый рекорд по сравнению с предыдущими годами"

- Али Резаи

Накопленные за прошлый год 2,04 млрд куб м газа гарантируют стабильное зимнее снабжение, а сам процесс закачки совместно реализуют Компания по добыче нефти и газа Восточного региона и Компания центральных нефтяных районов, отметил глава компании.

"Закачка газа в подземное хранилище Shourijeh D осуществляется ежегодно в течение первых восьми месяцев, поскольку в этот период потребление газа в стране относительно низкое. Закачанный газ используется в течение последующих четырех месяцев, когда температура воздуха снижается"

- Али Резаи

Отметим, что Иран добывает примерно 260–280 млрд кубометров природного газа в год, стабильно занимая третье место в мире после США и России, а в зимний период суточная добыча в стране достигает 1,1 млрд куб м и более.