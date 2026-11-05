В Дагестане одобрили финансирование строительства ж/д ветки от аэропорта до Дербента

Проект строительства железнодорожной ветки протяженностью почти 10 км от местного аэропорта до Дербента в Дагестане получит целевое федеральное финансирование.

В Дагестане одобрено финансирование проекта строительства новой железнодорожной ветки от аэропорта до Дербента. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Как отметил глава ведомства, по итогам второго этапа 23 проекта в 22 регионах получат более 88 млрд руб в виде кредитов на создание инфраструктуры для производств в 10 особых экономических зонах.

По данным администрации главы и правительства Дагестана, для связи аэропорта Махачкалы с пригородной железной дорогой предполагается построить тупиковый маршрут протяженностью почти 10 км и сопутствующую инфраструктуру.

"Это позволит пассажирам без пересадок добираться из аэропорта до Дербента и строящегося Каспийского прибрежного кластера"

- Федор Щукин