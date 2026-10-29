Вестник Кавказа

Сотрудничество в экономике обсудили глава Минфина Грузии и посол США

Сотрудничество в экономике обсудили глава Минфина Грузии и посол США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минфина Грузии провел встречу с и.о. посла США в Тбилиси. Стороны обсудили развитие сотрудничество в экономической сфере.

В Тбилиси прошла встреча исполняющей обязанности посла Соединенных Штатов в Грузии Кортни Остриан и главы Минфина Грузии Лаши Хуцишвили. Об этом рассказали 6 ноября в американском посольстве в республике.

Центральной темой обсуждения стали экономические связи между двумя странами. В частности, стороны поговорили о развитии инфраструктуры Среднего коридора.

"Встреча состоялась для обсуждения экономических связей между СШИ и Грузией, в том числе развития инфраструктуры Среднего коридора и других возможностей для американских компаний"

– американское посольство

На встрече также присутствовал Амир Алави, офицер посольства США по экономическим и коммерческим вопросам.

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