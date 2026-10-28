Торговля между Арменией и Турцией начала оформляться напрямую - Мирзоян

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что взаимная торговля между Ереваном и Анкарой начала оформляться напрямую. Об этом он сказал в ходе обсуждений по проекту гос бюджета республики на 2027 год на уровне парламентских комиссий.
Министр добавил, что физически товары между Арменией и Турцией по-прежнему перевозятся транзитом, в основном через Грузию, но таможенное оформление теперь проходит напрямую.
"Что касается границы, то, как я не раз заявлял ранее, процесс созрел настолько, что в любой момент мы можем перейти к открытию границы и установлению дипломатических связей"
- Арарат Мирзоян
Кроме того, Мирзоян назвал армяно-турецкий диалог активным и эффективным, добавив, что в начале 2027 года в республике пройдет деловой форум по аналогии с летним мероприятием в Карсе.
Глава ведомства также отметил шаги по укреплению мира с Азербайджаном, включая развитие двусторонней торговли и ожидаемый транзит азербайджанских грузов через территорию республики по маршруту TRIPP.