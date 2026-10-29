Вестник Кавказа

ОАЭ хотят построить новый нефтепровод — СМИ

Фуджейра
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Bloomberg: Объединенные Арабские Эмираты рассматривают идею строительства нового нефтепровода, чтобы иметь возможность экспортировать нефть в обход Ормуза.

ОАЭ изучают идею по строительству нового нефтепровода для экспорта нефти минуя Ормузский пролив, пишет информагентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Поясняется, что таким образом Абу-Даби хочет снизить зависимость от этой артерии на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Как рассказали источники агентства, Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) "изучает возможность прокладывания нитки нефтепровода от западного побережья страны к порту Эль-Фуджайра", который расположен на востоке.

Bloomberg пишет, что нефтепроводом смогут пользоваться третьи стороны.

Это укрепит возможности ОАЭ "по снабжению клиентов случае возникновения препятствий для доставки углеводородов через Ормузский пролив" в перспективе, сообщили источники.

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