ОАЭ хотят построить новый нефтепровод — СМИ

ОАЭ изучают идею по строительству нового нефтепровода для экспорта нефти минуя Ормузский пролив, пишет информагентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Поясняется, что таким образом Абу-Даби хочет снизить зависимость от этой артерии на фоне кризиса на Ближнем Востоке.
Как рассказали источники агентства, Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) "изучает возможность прокладывания нитки нефтепровода от западного побережья страны к порту Эль-Фуджайра", который расположен на востоке.
Bloomberg пишет, что нефтепроводом смогут пользоваться третьи стороны.
Это укрепит возможности ОАЭ "по снабжению клиентов случае возникновения препятствий для доставки углеводородов через Ормузский пролив" в перспективе, сообщили источники.