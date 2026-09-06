Турция укрепляет сотрудничество с Южной Кореей

Делегация Турции в ходе государственного визита президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в Сеул подписала с корейскими коллегами четыре соглашения о сотрудничестве в ряде областей науки и энергетики.

Турция и Южная Корея будут сотрудничать науке, технологиях, поиску и разработке полезных ископаемых, а также в энергетике, в том числе ядерной: подписание соответствующих соглашений прошло в президентском дворце в Сеуле по итогам переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Южной Кореи Ли Чжэ Меном.

В частности, в присутствии глав двух государств был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области науки, технологий и инноваций, подписи под документом поставили министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи Пэ Ген Хун, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Министерство энергетики и природных ресурсов Турции и министерство торговли, промышленности и ресурсов Южной Кореи подписали документ о сотрудничестве в области природных ресурсов и горнодобывающей промышленности: свои подписи под меморандумом поставили министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар и министр торговли, промышленности и ресурсов Южной Кореи Ким Чон Кван.

Еще один важный документ, меморандум о взаимопонимании и укреплении сотрудничества между министерством энергетики и природных ресурсов Турции и министерством климата, энергетики и окружающей среды Южной Кореи подписали Алпарслан Байрактар и министр климата, энергетики и окружающей среды Южной Кореи Ким Сон Хван.

Четвертым стал меморандум о сотрудничестве между турецкой государственной компанией Türkiye Nükleer Enerji AŞ и экспортно-импортным банком Южной Кореи: он регулирует вопросы финансирования проекта в сфере ядерной энергетики. Его подписали генеральный директор турецкой компании Неджати Ямач и председатель правления, генеральный директор южнокорейского банка Хван Ки ен, говорится в сообщении.