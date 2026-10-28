Рыба присоска, игла-рыба и морская собачка: кого нашли в Азовском и Черном море?

Ученые за последние 15 лет обнаружили более 25 видов новых обитателей в Черном и Азовском морях, среди которых: дорадо, сардинеллы, бычки, рыба-присоска, игла-рыба и морская собачка.

В Черном и Азовском море за последние 15 лет ученые выявили свыше 25 новых видов морских обитателей. Об этом рассказал заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Кубанского государственного университета Алексей Абрамчук.

"За временной отрезок в 15 лет можно сказать, что для Азово-Черноморского бассейна коллегами-учеными было описано появление более 25 видов, которые ранее здесь не регистрировались либо регистрировались в отдельных акваториях"

- Алексей Абрамчук

Биолог рассказал, что обнаруженные виды морских обитателей можно разделить на две основные группы: искусственно занесенные человеком и случайно мигрировавшие из мирового океана.

Он подчеркнул, что самостоятельно в Черное море заплыли круглые сардинеллы и дорадо, а в самом бассейне были замечены малоголовая рыба-присоска, золотистый спар, обыкновенная игла-рыба, зеленая морская собачка, хромогобиусы и бычки — златоглавый, красноротый и Штейница.

По словам специалиста, к видам, занесенным человеком, относится пеленгас: условия Азово-Черноморского бассейна оказались для него настолько благоприятными, что сейчас эта рыба превосходит исходную дальневосточную популяцию, добавил специалист в беседе с РИА новости.