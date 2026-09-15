Скаты и акулы-катраны осваивают Азовское море

Некоторые морские обитатели на фоне роста солености воды в Азовском море стали заселять пресноводные участки водоема. В их числе скаты, акулы-катраны, ставрида.

Азовское море неизбежно становится более соленым, в связи с чем его обитатели переселяются в более пресноводные части моря, поделился заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Кубанского государственного университета Алексей Абрамчук.

Азовское море стремительно приближается по солености к Черному.

"Что касается прогноза о повышении солености Азовского моря на ближайшие годы, то оно неизбежно. Процесс будет сопровождаться смещением или изменением биоразнообразия ихтиофауны. Будут увеличиваться доля морских обитателей и сокращаться доля пресноводных"

– Алексей Абрамчук

В настоящее время наблюдается смещение отдельных представителей типично морских видов из Черного моря в Азовское, пояснил он, передает РИА Новости.

"Из Черного моря сюда проникают ставрида, барабуля, скаты и колючая акула - катран"

– Алексей Абрамчук

Ранее сообщалось, что новые виды рыб обнаружены в Азовском море, в том числе обитатели далеких Атлантического и Тихого океанов.