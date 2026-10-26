На ремонт участков трассы "Кавказ" в Краснодарском крае выделят 8,9 млрд руб

Федеральное дорожное агентство объявило два открытых конкурса на капитальный ремонт участков трассы "Кавказ" в Краснодарском крае в направлении границы с Азербайджаном на 8,9 млрд руб.

В Краснодарском крае объявлены конкурсы на поиск подрядчиков для ремонта двух участков федеральной трассы Р-217 "Кавказ" общей стоимостью 8,9 млрд руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Окончание приема заявок на первый аукцион с начальной ценой контракта 3,7 млрд руб запланировано на 13 ноября 2026 года. Ремонт предстоит провести на отрезке М-4 "Дон" — Владикавказ — Грозный — Махачкала — граница с Азербайджаном с 58-го по 65-й км.

На второй конкурс стоимостью 5,2 млрд руб документы от участников принимаются до 16 ноября 2026 года. Объектом закупки выступает магистраль на участке с 79-го по 93-й км.

Отметим, что работы по заказу ФКУ Упрдор "Черноморье" профинансируют из федерального бюджета. Подрядчикам предстоит завершить строительство к 15 октября 2028 года, а полностью исполнить контракты — к 15 ноября.