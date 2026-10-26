Дагестан будет привлекать туристов новыми объектами

Уже до конца текущего 2026 года в Дагестане заработают семь новых туристических объектов: туристам о них расскажут средства массовой информации, сообщил глава Минтуризма региона Эмин Мерданов.

Уже в нынешнем году путешественников, собравшихся отдохнуть в Дагестане, будут ждать новые туристические локации, сообщила пресс-служба правительства Дагестана со ссылкой на врио руководителя Минтуризма региона Эмина Мерданова.

"В их числе набережная у "Лунного берега" в Махачкале, туристический центр в Каспийске, сквер "Багратион" в Кизляре, историческая часть села Ахты, смотровая площадка в Гунибе, тропа к музею Камня в Кубачи и парковая зона в Самурском лесу" —

- Эмин Мерданов

В текущем 2026 году муниципальные образования региона получили 60 млн рублей на реализацию 7 туристических проектов: средства уже освоены, а откроются новые локации до конца года, говорится в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

Для продвижения туристического потенциала и новых туристических объектов власти региона уже провели 10 пресс-туров с участием более 70 журналистов и представителей съемочных групп, а сейчас о них информируют федеральные и зарубежные средства массовой информации, добавили в пресс-службе правительства Дагестана.