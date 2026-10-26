США увеличили группировку боевых кораблей возле Ирана

За неделю группировка боевых кораблей ВМС США возле Ирана возросла на четыре. Трамп раздумывает о новой операции против ИРИ.

ВМС США за неделю увеличили с 17 до 21 боевую группировку вблизи Ирана, следует из данных информационной службы Военно-морского института США.

Две авианосные ударные группы остаются в Аравийском море, также поблизости размещены 1 крейсер, 11 ракетных эсминцев и 3 больших десантных корабля. Еще два американских эсминца находятся в северо-западной части Индийского океана.

Кроме того два ракетных эсминца размещены в районе Красного моря на фоне ситуации в Йемене, пишет "Интерфакс".

Ранее США призвали своих граждан отказаться от поездок в страны ближневосточного региона.

В Белом доме, по данным СМИ, готовятся к новой, более мощной атаке на Иран. Ожидается, что она не начнется до 3 ноября – дня выборов в Конгресс США.