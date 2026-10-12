Цены на бензин в Грузии назвали адекватными

В Агентстве по конкуренции Грузии не видят оснований для расследования в связи с ситуацией на топливном рынке – цены на бензин растут во всех странах на фоне энергокризиса.

Цены на топливо в Грузии адекватны, в настоящее время нет оснований для начала расследования, сообщил глава Агентства по конкуренции Ираклий Леквинадзе.

Он отметил, что за последние месяцы бензин и другие виды топлива в Грузии резко подорожали, но рост цен наблюдается повсеместно.

"Это касается всех видов топлива. Аналогичный рост цен фиксируется абсолютно во всех странах и связан с ситуацией на международном рынке"

– Ираклий Леквинадзе

В пример глава Агентства привел Евросоюз, где за три месяца топливо подорожало на треть.

"Ситуация в Грузии примерно соответствует этой тенденции"

– Ираклий Леквинадзе

Проводить расследование будет уместно, только если мировые цены на топливо пойдут вниз, а в Грузии при этом будут сохраняться высокие цены.

В Грузии цены на бензин выросли на 30% за год, дизель подорожал сильнее – на 54%.