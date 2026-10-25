Иран и страны Мекканского пакта займутся безопасностью на Ближнем Востоке

Безопасность в ближневосточном регионе должна создаваться изнутри, все внешние вмешательства необходимо пресечь, такое мнение разделяют Иран и страны Мекканского соглашения, сообщили в Тегеране.

Проблемы на Ближнем Востоке должны решаться совместно четырьмя странами – Ираном и Турцией, Пакистаном, Саудовской Аравии, заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана генерал-майор Мохсен Резаи по итогам саммита Иран - страны Мекканского соглашения, состоявшегося в Тегеране накануне.

"Высокопоставленные делегаты Турции, Пакистана и Саудовской Аравии считают, что решение проблем региона зависит от совместной деятельности четырех стран. Мы пришли к выводу, что безопасность на Ближнем Востоке должна формироваться изнутри, а внешнее вмешательство должно быть пресечено"

– Мохсен Резаи

На встрече было решено в дальнейшем вести диалог для наращивания сотрудничества, в том числе в сфере безопасности и мира.

Переговоры были организованы по инициативе Пакистана при содействии и участии Ирана.