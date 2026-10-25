Абонементы на канатки горнолыжных курортов можно будет купить только онлайн в Грузии

В новом сезоне катания на горных лыжах в Грузии желающие подняться на склоны курортов должны будут приобретать абонементы только на специальной интернет-платформе.

Сезонные абонементы для проезда на канатных дорогах на горнолыжных курортах в Грузии можно будет приобрести только онлайн, об этом рассказали в Агентстве горных трасс страны.

В сообщении говорится, что нововведение будет действовать с сезона 2026-2027. Для продажи абонементов агентством будет создана собственная цифровая платформа.

Информация об этом будет распространяться через рекламу. Ее разместят в людных местах Тбилиси, а также в общественном транспорте и на цифровых экранах. Появится она и в Гудаури.