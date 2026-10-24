Завод по опреснению воды построят в Азербайджане за $400 млн

Предприятие по опреснению воды построят на Каспии за $400 млн. Для строительства будут привлечены кредитные средства на $140 млн.

В Азербайджане планируется строительство первого крупного завода по опреснению воды на Каспии. Для реализации проекта рассматривается возможность привлечения инвестиций АБР на $140 млн, при этом общая стоимость строительства должна превысить $400 млн.

По данным АБР, для реализации проекта предприятия планируется привлечь две кредитные линии по $70 млн.

Опреснительное предприятие будет функционировать по схеме обратного осмоса. В сутки завод сможет давать около 300 тыс куб м пресной воды, при этом также предусмотрено повышение показателя до 330 тыс куб м.

Проект реализуется в рамках Стратегии партнерства АБР с Азербайджаном на 2025–2029 годы (CPS). Вода будет поставляться в жилые дома на Апшеронском полуострове, а также в Баку.