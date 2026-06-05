Дагестану прочат лидерство в российском виноградарстве

Дагестан обладает наиболее обширными землями, пригодными для виноградарства, что может сделать его ключевым регионом в развитии этой отрасли сельского хозяйства в России, заявила глава Минсельхоза страны.

У Дагестана самые большие перспективы в развитии виноградарства: регион обладает огромным потенциалом для этого, заявила на полях V Российского винодельческого форума, прошедшего в Геленджике, министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

К середине 2030-х годов валовой сбор винограда в стране планируется довести до 200−250 тыс т, а площади под плодоносящими виноградниками увеличить на 20−25 тыс га, отметила министр, передает портал "Это Кавказ".

"За последние годы вместе с Ассоциацией виноградарей и виноделов России мы провели большую работу по поиску и идентификации виноградопригодных земель. Из 20−25 тыс га 15 тыс га - это Дагестан. Это наш резерв… с которым мы должны работать"

- Оксана Лут

Сейчас виноградники в Дагестане занимают площадь порядка 28 тыс га, урожай солнечной ягоды уже составляет более 180 тыс т и продолжается. Планируется, что дагестанские виноградари сдадут на переработку порядка 280 тыс т винограда, говорится в сообщении.

Напомним, Россия входит в число мировых лидеров по темпам прироста площадей и по динамике увеличения объемов винодельческой продукции. По итогам 2026 года площадь виноградных насаждений в стране составит 116 тыс га и станет максимальной за последние 20 лет.

