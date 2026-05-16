В СКФУ запустят центр виноградарства

СКФУ и Курчатовский институт создадут центр виноградарства в Ставрополье. Проект призван способствовать развитию виноделия в регионе.

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) станет площадкой для создания центра виноградарства и виноделия, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ставрополья. Проект будет реализован при взаимодействии СКФУ, властей региона и Курчатовского института.

"По поручению президента России на базе Курчатовского института создана коллекция винограда, в первую очередь автохтонных сортов. В ней представлены все винодельческие регионы страны. Ставропольский край известен тем, что там виноградарство — одна из ведущих отраслей. И мы имеем уникальную возможность вывести эту отрасль в регионе на принципиально новый уровень"

– президент НИЦ Михаил Ковальчук

В рамках своей деятельности будущий центр будет исследовать земли на предмет пригодности для виноградарства. Также будет проводиться селекция сортов винограда.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае в этом году заложат 100 га новых виноградников.